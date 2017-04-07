پوتین: حمله آمریکا به سوریه نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به تجاوز آمریکا به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد: حمله آمریکا تجاوز به حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین المللی است. حملات آمریکا به سوریه تلاش است برای گمراه کردن توجهات از کشتار مردم در عراق.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات کاخ سفید تصریح کرد: حمله آمریکا به سوریه به روابط مسکو-واشنگتن آسیب می رساند.

رئیس جمهور روسیه بیان داشت: چشم پوشی کامل از حقیقت به کارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه از سوی تروریست ها، اوضاع را بسیار پیچیده می کند. سوریه سلاح شیمیایی ندارد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.