آخرین خبرها از تعیین دبیر تئاتر فجر و کودک/ منتظر همدان هستیم

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در اسفندماه سال ۹۵ اعلام کرده بود که تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ انجام می شود به خبرنگار مهر گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم روند انتخاب دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در دست انجام است و تا پایان فروردین ماه سال جاری دبیر این دوره از جشنواره نیز انتخاب و معرفی می شود.

وی درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز اظهار کرد: اعتقادم بر این است که وقتی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان برگزار می شود، صفر تا صد تصمیم گیری های مرتبط با جشنواره نیز باید در استان انجام شود. از این رو دبیر جشنواره نیز می تواند از سوی استان همدان انتخاب شود، هر چند اگر مشورتی نیاز باشد ارائه می دهیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: بعد از تعطیلات نوروز ۹۶ جلساتی با مدیرکل ارشاد استان همدان داشتیم. گویا اداره کل ارشاد استان همدان با چند تن از دوستان برای دبیری بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان جلساتی را داشتند و به زودی جمع بندی نهایی را اعلام می کنند.

سعیدی اسدی دبیری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و شهرام کرمی دبیری بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را عهده دار بودند.