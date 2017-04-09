شهید صیاد شیرازی در مهار دشمن جایگاهی ماندگار داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۲۱ فروردین سالروز عروج ملکوتی سرباز فداکار اسلام و ولایت، شهید امیر ‌سپهبد علی صیاد شیرازی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: شهید صیاد شیرازی نمونه بارز ایمان و تقوا و اوج تبعیت از مقام شامخ ولایت بود. امیری از تبار عشق، وفاداری و قهرمانی که در جهاد اکبر پیروز میدان مبارزه با نفس بود.

در ادامه این بیانیه به تلاش‌های خالصانه، هوشمندانه و هدفمند شهید امیر سپهبد صیادشیرازی در طول دوران خدمت بویژه در حوزه تولید و ترویج اندیشه‌های دفاعیِ متناسب با آموزه‌های دینی و انقلابی، اشاره شده و آمده است: شهید سپهبد صیاد شیرازی، امیری شجاع و دلاور از خیل رزمندگان ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران بود که حیاتش نمونه بارز شرف و غیرت در دفاع از عزت و سربلندی اسلام و ایران بود و در توصیف جایگاه او همین بس که ولی امر مسلمین وی را «سرباز صادق و فداکار دین و قرآن و نظامی مؤمن و پارسا و پرهیزگار» و «بنده برگزیده خدا» نامید.

در این بیانیه آمده است: این شهید فداکار و فرمانده خردمند ارتش اسلام، مایه افتخار ملت بزرگ ایران اسلامی و الگویی بارز از ایمان و استقامت است که نقش آفرینی‌های شگرف و تعیین کننده اش در ایجاد تعامل، انسجام و هم افزایی آنان در ارتقای قدرت دفاعی کشور در جهت مأیوس ساختن بدخواهان اقتدار میهن اسلامی؛ کم نظیر و درخشان می باشد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود آورده است: شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی در مهار دشمن، حفظ تمامیت ارضی و فتح و سربلندی در جبهه‌های حق علیه باطل همچون عملیات ثامن الائمه، طریق‌القدس، فتح المبین، بیت‌المقدس و دیگر عملیات‌های پیروزمند تا مرصاد، نقش و جایگاهی ماندگار داشت و پس از عمری جهاد و جانبازی در خطوط مقدم دفاع از اسلام و ولایت، مزد خویش را از خدای منان با قرار گرفتن در زمره شهدا دریافت نمود.

در ادامه بیانیه ارتش به خدمات و نقش‌آفرینی‌های ارجمند و الهام‌بخش شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در طول دوران حیات حرفه‌ای و نظامی بویژه اندیشه‌های وی در حوزه دفاعی، اشاره شده و آمده است: حافظه تاریخی ملت مجاهد و انقلابی ایران بویژه نیروهای مسلح، سربازی این سرباز فداکار اسلام را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.

ارتش در پایان بیانیه خود ضمن قدردانی از ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی به جهت گرامیداشت یاد و خاطره آن اسطوره سال های جنگ تحمیلی در طی سال های گذشته پس از شهادت، ابراز امیدواری کرد هجدهمین سالگرد عروج شهید سپهبد صیاد شیرازی نیز با برپایی مراسم های مردمی در جای جای میهن اسلامی، گرامی داشته شود.