تضعیف جایگاه رهبری مهمترین حربه دشمنان برای ضربه زدن به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز یکشنبه در همایش ائمه جمعه ، جماعات و روحانیون استان ایلام اظهار داشت: سردمداران غربی به خوبی به این نتیجه رسیده اند که مهم ترین مانع در برابر آنان برای دستیابی به اهداف پلید و سلطه گرایانه خود رهبری انقلاب است.

وی ادامه داد: امام راحل و رهبر معظم انقلاب در طول سال های پس از پیروزی انقلاب همواره توطئه های دشمنان را برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان گوشزد کرده اند و تاکنون در سایه این هدایت های پیامبرگونه دشمنان نتوانسته اند برنامه های خود را محقق کنند.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: این محور حرکت در تمامی برهه ها مورد هجمه دشمنان قرار داشته و تلاش شده از طریق برخی افراد و با اسم امام به این نظام ضربه بزنند.

لطفی اضافه کرد: یکی از مهم ترین برنامه های دشمنان ایجاد مشکلات اقتصادی است، رهبری همواره بر تقویت روحیه اقتثصاد مقاومتی برای مقابله با این تهدیدها سفارش کرده اند ولی تاکنون نتوانسته ایم به رهنمودهای ایشان عمل کنیم و برخی چشم به خارجی ها برای برطرف کردن مشکلات دوخته اند در حالیکه تجربه برجام بار دیگر ثابت کرد اعتماد به غربی ها و آمریکایی ها خیالی پوچ و بی فایده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بهره گیری طلاب و روحانیون از دانش روز برای پاسخ به شبهات دینی و مقابله با عرفان های کاذب تاکید کرد و گفت: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانیون وظیفه دارند در جهت تقویت مشارکت حداکثری و زمینه سازی انتخاب اصلح گام بردارند.