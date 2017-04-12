۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از کسب خبر ار مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال مقادیری مواد مخدر توسط شخصی از طریق اتوبوس مسافربری بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر جهت شناسایی و دستگیری قاچاقچی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران در کنترل خودرو های عبوری، اتوبوس مورد نظر را شناسایی و در عوارضی آزاد راه قزوین- زنجان متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: ماموران پس از متوق کردن اتوبوس از طریق شگرد های خاص پلیسی فرد قاچاقچی را که یک خانم ۴۸ ساله بود شناسایی و دستگیر ومقدار نه کیلوگرم مواد مخدر را که در زیر صندلی در نه بسته در داخل یک کیسه پلاستیکی مخفی کرده بود کشف کردند.

سرهنگ خدایی اضافه کرد: ماموران در اقدامی دیگر پس از کسب خبر از فعالیت یک قاچاقچی در قزوین با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مشخص شد که این قاچاقچی مقادیری موادمخدر خریداری و در یک واحد گاوداری پنهان کرده است.

وی گفت: ماموران با هماهنگی و مجوز قضایی وارد گاوداری شده و در بازرسی از این محل مقدار دو کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان تصریح کرد : متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.