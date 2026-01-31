معارفه رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد باسعادت حضرت علیاکبر(ع) و روز جوان، با حضور مسئولان کشوری و استانی، از خدمات حجتالاسلام محمد ابراهیم، رئیس پیشین مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران قدردانی و حجتالاسلام علی نوری به عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.
در این مراسم که با حضور حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، جمعی از ائمه جمعه و جماعات، مسئولان دستگاهها و فعالان مسجدی برگزار شد، بر ضرورت احیای نقش محوری مسجد در جامعه اسلامی، بهویژه در حوزه جوانان و محلات، تأکید شد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به جایگاه تمدنساز مسجد، گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب مسجد بود و امروز نیز حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی جامعه بدون نقشآفرینی مساجد ممکن نیست. اقبال نسل نوجوان و جوان به اعتکاف، نشانهای روشن از ظرفیت عظیم مسجد در تربیت نسل آینده است.
وی افزود: مسجد زمانی میتواند قلب تپنده محله باشد که جوانان در آن نقشآفرین باشند و امام جماعت با سعه صدر، اعتماد، مشارکتدهی و روحیه پدرانه، زمینه حضور نسل جوان را فراهم کند.
در ادامه حجتالاسلام محمد ابراهیم با اشاره به ۵۸ ماه مسئولیت خود در مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، «مسجد برقرار» را محور اصلی برنامههای این دوره دانست و گفت: پس از تأکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب، برنامه مسجد برقرار بهعنوان ملاک عمل مرکز قرار گرفت و امروز گفتمان آن در سراسر تهران و بسیاری از مساجد کشور جاری شده است.
وی در ادامه به تدوین و اجرای برنامه راهبردی چهارم مرکز، از شکلگیری شبکههای مسجدی در تهران خبر داد و افزود: هماکنون ۱۰۴ شبکه مسجدی در شهر تهران فعال شدهاند که ثمرات آن در مناسبتهای مختلف از جمله ایام فاطمیه، اعتکاف و فعالیتهای فرهنگی محلهمحور قابل مشاهده است.
رئیس پیشین مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، طرح «شهید آرمان علیوردی» را از اقدامات مؤثر در فعالسازی مساجد دانست و گفت: بیش از ۸۰۰ مسجد در قالب این طرح، فعالیتهای فرهنگی گستردهای را با محور نوجوانان و جوانان دنبال میکنند.
در بخش پایانی مراسم، حکم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، برای انتصاب حجتالاسلام علی نوری بهعنوان رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران قرائت شد.
در این حکم، بر بهرهگیری از خرد جمعی، تقویت هویت مردمی مساجد، شبکهسازی بین مساجد، جوانمحوری و استقرار الگوی مدیریت قرارگاهی تأکید شده است.
حجتالاسلام نوری نیز در سخنانی، با قدردانی از خدمات رئیس پیشین مرکز، استقرار الگوی قرارگاهی در اداره مساجد استان تهران را اولویت اصلی دوره جدید عنوان کرد و گفت: ارتقای کارآمدی مسجد در همه شئون و نقشآفرینی مؤثر آن در محلات، با مشارکت ائمه جماعات، جوانان، فعالان فرهنگی و مردم، در دستور کار جدی مرکز قرار خواهد گرفت.
نظر شما