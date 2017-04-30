به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران، سرج ناکوزی، طی سخنانی هشدار داد که دسترسی به آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی ۴۰ سال گذشته ۶۵ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، حدود ۵۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد.

وی گفت: در سال‌های اخیر، تهدید تغییرات اقلیمی منجر به تشدید وضعیت، و افزایش تعداد بروز و شدت خشکسالی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچون جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:اطمینان دارم با حمایت خوبی که فائو از شرکای ملی و بین‌المللی دریافت می‌کند و با همکاری نزدیک با سایر کارگزاری‌های ملل متحد، حمایت تأثیرگذاری از تحقق توسعه پایدار در این کشور بزرگ به عمل آورد.

به گزارش مهر، ابتکار منطقه‌ای فائو در حوزه کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۳ و برای حمایت از کشورهای این منطقه در برابر بزرگترین چالش‌های پیش رو از جمله دستیابی به امنیت غذایی و آبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در شرایطی که کمبود آب به طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده است، تدوین گشت.

این ابتکار اهدافی چون تقویت سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت و عملکرد بهینه برای افزایش پایدار بهره‌وری آب و خاک؛ ارائه ابزار لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در تخصیص بهینه و پایدار منابع کمیاب آبی و بکارگیری استراتژی همکاری منطقه‌ای برای نیل به یک برنامه اصلاح آب، را در برمی‌گیرد.