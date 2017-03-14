همکاری ایران وفائو برای حل بحران آب/احیای یک میلیون هکتاراز اراضی

علی مراد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاریهای ایران و فائو برای کاهش تنشهای آبی و اجرای طرح ابتکار آب منطقه ای این سازمان، اظهارداشت: در این راستا نیز حدود دو هفته قبل جلسهای با مسئولان فائو داشتیم، درحال رد و بدل کردن پروتکلهایی هستیم و قراردادهایی منعقد میکنیم که بتوانیم با تلاشها و کمکهای منطقهای این بحران را حل کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین اخیرا، جلسهای با مدیرکل محیط زیست اتحادیه اروپا داشتیم و آنجا پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه در حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشور ما در این زمینه، عملیات اجرایی و زیربنایی درحال انجام است، ایران به عنوان پایلوت کار انتخاب شود، فائو به ما کمک بلاعوض کند تا بتوانیم هم در کشور کار را ادامه دهیم هم پایلوتی برای منطقه باشیم.
معاون وزیرجهاد کشاورزی به این پرسش که درحال حاضر تفاهم نامه امضا کردهاید یا اجرای این اقدامات به طور جدی آغاز شده است؟، گفت: بحثهایی در این زمینه انجام و کارگروهی تشکیل شده که قرار است این کارگروه راهکارهای لازم را پیدا کنند تا ما بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.
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