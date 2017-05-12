نامزدها سخنان خود را در حوزه موضوعی مناظره سامان بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به منظور برگزاری هر چه بهتر مناظره سوم، اطلاعیه ای را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

مطابق با ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین آمیز و یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین یاد شده باشد سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر کدام از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن ها واقع شود سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. از این رو از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری خواهشمند است در مناظره پیش رو مفاد این ماده و دیگر قوانین را مد نظر داشته باشد.

۲- طبق ماده ۷۱ قانون مذکور داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها در تبلغیات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق قوانین مجازات خواهند شد. از این رو از نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم که همگی از شخصیت های برجسته نظام اسلامی هستند خواهشمند است مفاد این ماده را در مناظره پیش رو مد نظر داشته باشند. از این رو و با توجه به آنچه گفته شد با هدف استفاده بهینه از زمان، از نامزدهای محترم درخواست می‌شود در مناظره امروز در چارچوب حوزه موضوعی مناظره و بر محور سئوالات مطرح شده، سخنان خود را سامان دهند.