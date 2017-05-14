علمای «القطیف» حملات سعودیها به شیعیان «العوامیه» را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جمعی از علمای «القطیف» در منطقه شرقی عربستان حملات رژیم سعودی علیه اهالی شیعه نشین «العوامیه» را محکوم کردند و به خانواده های شهدا تسلیت گفتند.

علمای القطیف در بیانیه ای هرگونه تساهل و تسامح در برابر این حملات نظامیان سعودی را رد کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما و تمامی غیرتمندان امت، اولیای دم و خواهان انتقام هستیم و کسی حق تساهل و تسامح ندارد و هرکس اینکار را انجام دهد از ما نیست. مصیبت تنها مختص اهالی العوامیه نیست بلکه تمام جاها را فرا گرفته است.

در پایان این بیانیه آمده است: به سید و مولای خود امام زمان که جان ما فدای او باد، مراجع عظام و به امت اسلامی و نیز قطیف خودمان و بخصوص اهالی العوامیه تسلیت می گوییم.

لازم به ذکر است که نظامیان رژیم سعودی از چهار روز قبل با یورش به العوامیه جنگ تمام عیاری را با استفاده از سلاح های ممنوعه ضد ساکنان این منطقه در شرق عربستان به راه انداخته اند و در ادامه فشارها به شیعیان عربستان، نظامیان سعودی «عباس السعید» امام جمعه العوامیه را بازداشت کردند.

پایگاه نبا وابسته به مخالفان عربستانی گزارش داد: از چهار روز قبل العوامیه به صحنه جنگ در جریان یورش خونین با سلاح ممنوعه بین المللی از سوی نظامیان آل سعود تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش؛ آتش و دود در هر مکانی به چشم می خورد و سلاح های ممنوعه ضد زنان و سالخوردگان و کودکان بی گناه به کار گرفته می شود. به نظر می رسد که العوامیه این روزها عرصه جنگ واقعی است که تاکنون چهار نفر شهید و شماری زخمی شده اند و نظامیان سعودی با همه مهمات و سلاح جنگ یکطرفه ای را ضد ساکنان شرق عربستان آغاز کرده اند.

این منطقه در منطقه الشرقیه واقع است به عنوان منطقه ای نظامی بسته اعلام شده است و همه ورودی و خروجی های آن بسته شده است. بلوک های سیمانی ضخیم محاصره و ترس را برای ساکنان به ارمغان آورده است.

این پایگاه می نویسد: بر اساس دیدگاه ناظران امور، رژیم آل سعود سیاست فرقه ای و طایفه ای ضد العوامیه به کار بسته است. از زمان محاصره العوامیه و گلوله باران منازل و مساجد و شبکه های برق و آب به مردم برای کوچ اجباری از منطقه فشار وارد می کند. به نظر می رسد که آل سعود در راستای کشتار جمعی ساکنان العوامیه گام بر می دارد و اینکه آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون کند. این اقدامات با ماده ششم دیوان بین المللی کیفری درباره کشتار جمعی مطابقت دارد. رژیمی که مردم را می کشد و به دنبال بیرون کردن و ویران مساجد است به حقوق بشر و آزادی بیان بهایی نمی دهد.