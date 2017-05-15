مقاومت مردم «العوامیه» از جنس مقاومت مردم غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش «نجباء»، دبیرکل این جنبش در واکنش به سرکوب مردم مظلوم شهر العوامیه عربستان از سوی رژیم آل سعود، طی سخنانی خواستار اقدامی برای جلوگیری از جنایات رخ داده در این کشور علیه شیعیان شد.

«اکرم الکعبی» در این باره اظهار داشت: بر همه آزادگان جهان و متنفرین از ظلم و استکبار جهانی (که در رأس آن مثلث شرارت یعنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار دارد) لازم است که موضعی شرافتمندانه در برابر اقدامات تروریستی رژیم سعودی در العوامیه اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد خون‌ پاک مردم بی‌گناه این شهر شیعه نشین زیر قدم‌های مغرضانه این رژیم پایمال شود.

فرمانده ارشد حشد شعبی عراق با بیان اینکه مقاومت مردم العوامیه در برابر رژیم وهابی سعودی همانند مقاومت مردم غزه و جنوب لبنان در برابر رژیم صهیونیستی است، افزود: ماشین سرکوب آل سعود خانه‌های مردم را ویران کرده، کودکان را به شهادت رسانده و ترس و خرابی را در این شهر گسترانده است.

شیخ اکرم الکعبی در پایان با انتقاد از سکوت جوامع جهانی نسبت به این ظلم روا شده در حق شیعیان عربستان، تصریح کرد: این جنایات در سایه بی‌تفاوتی و سکوت سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری صورت گرفته است.

گفتنی است، شهر العوامیه واقع در شرق عربستان ــ که اکثر جمعیت آن را شیعیان تشکیل داده‌اند ــ طی روزهای اخیر شاهد جنایات تروریستی، تخریب منازل و مساجد و شلیک بمب‌های آتش‌زای ممنوعه بوده است.