اعضا شوراهای شهر بیله سوار و جعفرآباد مشخص شدند/ اسامی منتخبین

آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۳۹ هزار و ۹۴۳ نفر در این شهرستان واجد شرایط اخذ رأی بودند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۵۰۲ نفر در انتخابات شرکت کردند.

وی با اشاره به مشارکت ۸۶.۴ درصدی مردم بیله سوار در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری از شهرستان بیله سوار حسن روحانی ۱۹ هزار و ۷۸۳ رأی، ابراهیم رئیسی ۱۴ هزار و ۲۹۵ رأی، آقامیر سلیم ۳۰۵ رأی و هاشمی طبا ۱۱۹ رأی را از آن خود کردند.

فرماندار بیله سوار در خصوص نتایج انتخابات شورای شهر بیله سوار نیز افزود: بیشترین آرا به ترتیب به یاور سجودی با سه هزار و ۱۷۷ رأی، سید رسول فاطمی با دو هزار و ۸۲۶ رأی، حسن پور میرزا با دو هزار و ۷۶۹ رأی، وکیل کارگر با دو هزار و ۳۶۷ رأی و عالیه هژیر با دو هزار و ۳۰۱ رأی اختصاص یافته است.

به گفته حلیم منتخبان شورای شهر جعفرآباد نیز شامل سید عادل ایرانی با هزار و ۷۱۳ رأی، طهماسب اختری با هزار و ۶۷۳ رأی، اصغر بهاری با هزار و ۵۷۳ رأی، ذکی اله سروری با هزار و ۳۳۴ رأی و شاپور دشتی با هزار و ۱۹۶ رأی هستند.