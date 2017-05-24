به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین مرحله چهارمین فراخوان ایدههای مسجدی(فام۴) در دو محور زیر برگزار میشود:
ـ خلق ایدههای مسجدی با موضوع رمضان و مسجد
ـ ارائه گزارش اجرای ایدههای مسجد و رمضان در مساجد
بنا بر این گزارش، دومین مرحله چهارمین فراخوان ایدههای مسجدی(فام۴) با آغاز دهه تکریم و غبارروبی آغاز و تا ۱۵ شوال ادامه دارد.
همچنین به آثار و ایدههای ارسالی برگزیده جوایز ارزنده اهدا میشود.
قالبهای ارسال آثار متن(اجمالی و تفصیلی) عکس ـ فیلم ـ پوستر ـ موشن و اینفوگرافی و... است.
علاقهمندان جهت ارسال آثار می توانند از درگاههای پذیرش آثار قم ـ خیابان شهید صدوقی ـ خیابان حضرت ابالفضل(ع) ـ پلاک ۱۳ ویا کد پستی۳۷۱۳۱۶۳۴۳۱۱ استفاده کنند.
همچنین تلفن (۶ـ ۲۹۲۳۸۳۵ ـ ۰۲۵۳) و پست الکترونیک ( masjedidea.ir) برای کسب اطلاعات و ارسال آثار در اختیار علاقهمندان است.
