به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین مرحله چهارمین فراخوان ایده‎های مسجدی(فام۴) در دو محور زیر برگزار می‌شود:

ـ خلق ایده‌های مسجدی با موضوع رمضان و مسجد

ـ ارائه گزارش اجرای ایده‌های مسجد و رمضان در مساجد

بنا بر این گزارش، دومین مرحله چهارمین فراخوان ایده‎های مسجدی(فام۴) با آغاز دهه تکریم و غبارروبی آغاز و تا ۱۵ شوال ادامه دارد.

همچنین به آثار و ایده‌های ارسالی برگزیده جوایز ارزنده اهدا می‌شود.

قالب‌های ارسال آثار متن(اجمالی و تفصیلی) عکس ـ فیلم ـ پوستر ـ موشن و اینفوگرافی و... است.

علاقه‌مندان جهت ارسال آثار می توانند از درگاه‌های پذیرش آثار قم ـ خیابان شهید صدوقی ـ خیابان حضرت ابالفضل(ع) ـ پلاک ۱۳ ویا کد پستی۳۷۱۳۱۶۳۴۳۱۱ استفاده کنند.

همچنین تلفن (۶ـ ۲۹۲۳۸۳۵ ـ ۰۲۵۳) و پست الکترونیک ( masjedidea.ir) برای کسب اطلاعات و ارسال آثار در اختیار علاقه‌مندان است.