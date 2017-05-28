ارتش آمریکا صفحه نمایش کوچک را جایگزین جی پی اس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس آرمی، ارتش آمریکا از آخرین فناوری خود رونمایی کرده که شامل یک سیستم صفحه نمایش است که روی سر قرار می گیرد. این نوآوری Tactical Augmented Reality (واقعیت افزوده تاکتیکی) یا TAR نام گرفته است.

سیستم کوچک TAR با ابعاد ۲.۵ در ۲.۵ سانتی متر روی کلاه سرباز سوار می شود و جلوی چشم او قرار می گیرد. این صفحه نقشه ای را جلوی چشم سرباز باز می کند که به طور آنی اطلاعات هدف و موقعیت مکانی بقیه اعضای گروه را نشان می دهد.

هدف از ساخت این سیستم جایگزین کردن آن با دستگاه «جی پی اس» است. دستگاه TAR نیز به طور بی سیم به تبلتی متصل می شود که به کمر سرباز آویزان است .

این به معنای آن است که اطلاعات اضافی مانند تصویر هد یا فاصله از آن در این صفحه نمایشی چشمی قابل مشاهده هستند.می توان این اطلاعات بصری را به طور بی سیم به صفحه نمایش بقیه اعضای گروه نیز فرستاد.