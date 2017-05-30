روسیه ۹۹ درصد از ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را از بین برده است

رئیس بخش معاهدات بین المللی وزارت صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد روسیه نزدیک به ۹۹ درصد از ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را طی ۲۰ سال گذشته از بین برده است.

این مقام روس با اشاره به ذخیره ۴۰ هزار تنی تسلیحات شیمیایی در ۲۰ سال قبل، گفت: اکنون ۵۸۸ تن از این ذخایر تسلیحاتی شیمیایی باقی مانده است که ۱.۴ درصد میزان ذخیره قبلی است.

«ویکتور اوزروف» رئیس کمیته دفاع و امنیت روسیه نیز در این باره گفت: روسیه به تعهدات بین المللی خود پایبند است.

روسیه سال ۱۹۹۷ به کنوانسیون سلاح های شمیایی پیوست و طبق آن متعهد شد تا پایان سال ۲۰۱۸ ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را از بین ببرد.