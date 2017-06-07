توصیه جرارد به لیورپول برای خرید یک بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، فان دیک بازیکنی است که خرید او با قیمت مناسب ممکن نیست و گفته می‌شود ساوتهمپتون برای فروش او ۶۰ میلیون پوند می‌خواهد.

این بازیکن بعد از پیوستن از سلتیک به ساوتهمپتون در سال ۲۰۱۵ بازی‌های درخشانی ارائه داده است.

جرارد درباره او به دیلی میل گفته:«دوست دارم فان دیک را در لباس قرمز ببینم، هوادار او هستم. معتقدم او حتی زمانی که در سلتیک بود عالی بود و همان موقع هم می‌گفتم که لیورپول باید برای جذب او تلاش کند. مطمئنا خرید او خرج زیادی خواهد داشت چون تیم‌های زیادی او را می‌خواهند، اما اگر بتوانیم او را بخریم کار بزرگی انجام دادیم و برای آینده‌مان بسیار خوب است».