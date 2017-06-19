به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر حضور علی صانعی در تیم فوتسال بانوان و همراهی این تیم در مسابقات آسیایی داخل سالن مطرح شده بود که این موضوع واکنش کمیته فنی و توسعه فوتسال را در پی داشت.

عباس ترابیان رئیس این کمیته به خبرنگار مهر، گفت: قبلا نامه ای از سوی کمیته بانوان به کمیته فنی آمده بود که لازم به ذکر چند نکته است. قبل از اینکه این نامه به کمیته فنی بیاید، ما در مورد مربیان تیم ملی در بخش مردان اعلام کردیم که هر مربی باید در یک تیم فعالیت داشته باشد و امکان فعالیت همزمان در تیم بزرگسالان و تیم امید نیست.

وی تاکید کرد: حضور یک نفر در یک تیم به عنوان سرمربی و در تیم دیگر به عنوان مدیرفنی شدنی و صحیح نیست. نمی شود علی صانعی هم در تیم ملی بزرگسالان و امید مردان باشد و هم مدیرفنی تیم بانوان. متاسفانه بعضی از دوستان در محافلی عنوان کرده اند که صانعی برای مسابقات داخل سالن در تیم بانوان فعالیت خواهد کرد که نظر کمیته فنی این نیست.

رئیس کمیته فنی فوتسال یادآور شد: البته مسائل اینچنینی در کمیته فنی بررسی و ارزیابی و در نهایت نتیجه گیری می شود ولی مسئولیت اجرایی آن با خود فدراسیون فوتبال است. اگر تصمیمی بر خلاف تصمیمات کمیته فنی اجرا شود، صلاح فدراسیون است.

ترابیان در پایان گفت: کادر فنی تیم فوتسال بانوان برای مسابقات داخل سالن آسیا معرفی شده است و در آن لیست، سرمربی هم مشخص است. وقتی این تیم سرمربی توانمند و مقتدری دارد، دیگر نیازی نیست که از مربیان دیگر استفاده کنند مگر اینکه بخواهند از بزرگان فوتسال مشورت بگیرند. ما هم عزیزان زیادی را به جز علی صانعی به تیم بانوان معرفی کرده ایم که می توانند از آنها مشورت بگیرند.