واکنش«میرسلیم» به گزارش بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی

سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به گزارش تفصیلی بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ اظهار کرد: اگر از ١٢، ٥ درصد رشد اقتصادی، ٩.٨٪‌ آن به نفت بر می گردد آیا این برداشت از منابع نفتی کشور به صورت صیانتی انجام گرفته است؟

وی افزود: آیا ارز حاصل از فروش نفت به طور کامل به خزانه کشور واریز شده یا مشمول تحریم‌های بانکی و نزد بانکهای خارجی سپرده شده است و در اختیار جمهوری اسلامی نیست؟

میرسلیم تاکید کرد: آیا این نرخ رشد نفتی منطبق با سیاست کاهش خام فروشی است یا نوعی به تاراج دادن منابع نفتی کشور به ثمن بخس است؟

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: امیدوارم اطلاع رسانی درست دولت در طلیعه شکل‌گیری دولت دوازدهم ابزار قوی اعتماد مردم به دولت و همدلی و همزبانی برای پیشرفت کشور شود.

میرسلیم همچنین به ضرورت نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید نظارت خود را بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رها کند و مجلس شورای اسلامی نیز باید بدقت پیگیر اجرای برنامه ششم توسعه باشد تا تضمین لازم برای پیشرفت کشور حاصل شود.