واکنش «جو بایدن» به تلاش جمهوریخواهان برای کنار گذاشتن اوباماکِر

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن» در این پیام که در توئیتر منتشر کرده نوتشه است: پیش نویس قانون سنا در مورد خدمات بهداشتی قانونی برای انتقال ثروت است و نه انتقال بهداشت. اقداماتی همچون تغییر قانون بهداشت و یا قانون مالیات به نفع ثروتمندان و شرکت هاست.

انتقاد جو بایدن از طرح جمهوریخواهان در حالی است که طرح بیمه جدیدی که سنای آمریکا مشغول بررسی آن است با تردید جدی تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه روبرو شده و امکان تصویب آن در سنا زیر سئوال رفته است.

طرح پیشنهادی سنا که در ۱۴۲ صفحه تدوین شده تقریبا مشابه طرحی است که ۶ هفته قبل در مجلس نمایندگان تصویب شد و قرار است جایگزین قانون بیمه اوباما-اوباماکر_ (قانون سلامت مقرون به صرفه) شود.

با این حال ۴ سناتور جمهوریخواه با این استدلال که این طرح نقش دولت را در بیمه سلامت به اندازه کافی کاهش نمی دهد، نسبت به آن ابراز تردید کرده اند. دو سناتور جمهوریخواه دیگر نیز از زاویه تاثیر منفی شدید این طرح بر قشرهای کم درآمد و قطع خدمات بهداشتی برای زنان ابراز نگرانی کرده اند.

طرح مطرح شده در سنای آمریکا، پشتیبانی هیچیک از سناتورهای مستقل و دموکرات را جلب نکرده و تصویب آن بسیار دشوار به نظر می رسد زیرا جمهوریخواهان برای تصویب آن، نیاز به دست کم ۵۰ رای مثبت دارند.

مهمترین نقطه قوت قانون سلامت اوباما موسوم به «اوباماکر»، برخورداری همه شهروندان آمریکا از بیمه سلامت است، در حالی که طرح های جدید جایگزین و مورد بحث در در سنا و مجلس نمایندگان نه تنها از چنین شمولی برخوردار نیست، بلکه بخش بزرگی از بودجه حمایتی دولت برای قشر فقیر و سالمندان را حذف می کند.

نمایندگان دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان خواهان اصلاح کاستی های قانون اوباما هستند و با کنارگذاشتن کامل آن و تصویب طرح جایگزین مخالفند.