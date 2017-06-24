فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ چهار سال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) اسامی چهار ورزشکار را که پروسه قانونی دادرسی آنها طی و منجر به صدور رای قطعی شده است، را به این شرح اعلام کرد:

۱- آرین پژم (واترپلو) به دلیل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۲- محسن رضایی(بسکتبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۳- حامد سلیمانی(هندبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۴- حبیب گردانی(فوتبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(از ۲۶ بهمن ماه ۹۵ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.