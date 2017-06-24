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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

چهار ورزشکار دوپینگی معرفی شدند؛

فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ چهار سال محروم شد

فوتبالیست لیگ برتری به دلیل دوپینگ چهار سال محروم شد

چهار ورزشکار از رشته های فوتبال، بسکتبال، هندبال و واترپلو به دلیل مصرف مواد نیروزا (دوپینگ) چهارسال محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) اسامی چهار ورزشکار را که پروسه قانونی دادرسی آنها طی و منجر به صدور رای قطعی شده است، را به این شرح اعلام کرد:

۱- آرین پژم (واترپلو) به دلیل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۲- محسن رضایی(بسکتبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۳- حامد سلیمانی(هندبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهار سال(از ۱۰ بهمن ماه ۹۵ تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

۴- حبیب گردانی(فوتبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(از ۲۶ بهمن ماه ۹۵ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹) محروم شد.

کد مطلب 4013863
رضا خسروي

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