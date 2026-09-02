به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سیانبیسی در گزارشی نوشت: مقامات اروپا از حضور غیرمنتظره آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در نشست گروه بیست در آمریکا شوکه و غافلگیر شده اند.
پیشتر وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که سیلوانوف و اسکات بسنت همتای آمریکایی وی در نشست اشویل در ایالت کارولینای شمالی درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند.
این نخستین حضور وزیر دارایی روسیه در نشست گروه ۲۰ از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود. حضور هیئت روسی با اعتراض شماری از کشورهای اروپایی روبهرو شد و نمایندگان اروپایی در اعتراض، از حضور نماینده روسیه در عکس رسمی گروه ۲۰ خودداری کردند.
در عین حال، بازگشت روسیه به گروه ۲۰ به معنای عادیشدن کامل روابط با غرب نیست. بسنت در دیدار با سیلوانوف تأکید کرده است که آمریکا تا پایان جنگ اوکراین آماده ارائه امتیازات اقتصادی یا توافقهای جدید با روسیه نیست.
با این حال، دولت ترامپ از حضور روسیه در نشستهای گروه ۲۰ دفاع کرده و گفته است که گفتوگو با مسکو را مفید میداند. درباره حضور شخص ولادیمیر پوتین در اجلاس سران گروه ۲۰ که قرار است ۱۴ و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ در میامی برگزار شود نیز هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده، هرچند آمریکا از حضور روسیه در سطح بالا استقبال کرده است.
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