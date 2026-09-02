به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با اشاره به اقدامات این اداره‌کل در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، گفت: حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیند ثبت محصولات و تأمین نیاز بازار، از محورهای اصلی اقدامات این اداره‌کل بوده است.

وی افزود: در همین راستا، کاهش تعداد IRC فرآورده‌های رنگی و مسواک در دستور کار قرار گرفت که این اقدام با هدف تسهیل فرآیند ثبت محصولات، کاهش پیچیدگی‌های اداری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شده است.

آل‌بویه ادامه داد: تسهیل فرآیندهای مرتبط با ثبت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی می‌تواند ضمن کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با ورود محصولات به بازار، زمینه فعالیت و توسعه بیشتر تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو همچنین به تدوین دستورالعمل واردات فرامرزی ته‌لنجی و کوله‌بری اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل با هدف تأمین نیاز بازار و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به فرآورده‌های مورد نیاز تدوین و ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: در تدوین و اجرای این اقدامات، در کنار توجه به تأمین نیاز بازار و تسهیل فرآیندها، الزامات و ضوابط مرتبط با سلامت و ایمنی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آل‌بویه خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و پاسخ‌گویی مناسب‌تر به نیاز بازار دنبال شده است.