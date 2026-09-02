به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تصاحب نفت ونزوئلا از سوی دونالد ترامپ نتوانسته است مشکل افزایش قیمت سوخت را حل کند. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که افزایش تولید نفت در ونزوئلا ممکن است سال ها طول بکشد.

بر اساس این گزارش، ترامپ تلاش دارد توافق نفتی ونزوئلا را یک دستاورد تاریخی معرفی کند. وی می کوشد این طور جلوه دهد که این توافق می تواند قیمت بنزین را کاهش دهد و ذخایر نفتی این کشور را که به شدت کم شده دوباره پر کند. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه نفت درباره نتایج سریع این توافق خوش بین نیستند. آنها تاکید دارند که استخراج نفت یک روند سخت، پرهزینه و پرخطر است.

در این گزارش آمده است: کارشناسان و تحلیلگران حوزه نفت معتقدند حتی اگر این توافق که بسیاری از مفاد آن دارای ابهام بوده و جنجال برانگیز است به افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در تولید نفت منجر شود سال ها طول می کشد تا حجم قابل توجهی از نفت خام جدید ونزوئلا وارد بازار شود. بی توجهی معامله گران حوزه نفت به این توافق نیز به روشنی این مسئله را نشان داد؛ قیمت ها در آخر هفته نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد. روز سه شنبه نیز قیمت ها بار دیگر افزایش یافت و بازده اوراق قرضه نیز به شدت بالا رفت که ناشی از نگرانی های دوباره درباره جنگ ایران بود.

بسیاری از فعالان صنعت نفت معتقدند دست کم دو سال زمان نیاز است تا این روند محقق شود و حتی ممکن است هرگز اتفاق نیفتد. در هر صورت این افزایش تولید قطعا پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره در پاییز رخ نخواهد داد و حتی ممکن است این روند تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز محقق نشود.

تریسی شوکارت یک اقتصاددان مطرح تاکید کرد: بشکه های نفتی که واقعا می توانند بر قیمت بنزین در آمریکا تاثیر بگذارند، طی ۵ تا ۱۵ سال آینده وارد بازار خواهند شد.