«آواز پارسی» هر شب اجرای متفاوتی دارد/ آغاز فروش بلیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ ناظری با اشاره به اینکه برنامه‌ ویژه‌ای برای کنسرت «آواز پارسی، افسانه و مهر» در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: قرار بر این است که اجرای هر شب «آواز پارسی، افسانه و مهر» از لحاظ موسیقی، تدارکات و صحنه پردازی با شبِ دیگر متفاوت باشد تا این امکان برای علاقه‌مندان فراهم شود که بتوانند با شرکت در هر شب از کنسرت‌ها، اجرای متفاوتی را نسبت به شب‌های گذشته تجربه کنند.

ناظری از لزوم حضور یک راوی یا نقال در اجراها طبق سنت باستانی شاهنامه‌خوانی گفت و ادامه داد: در هرشب از کنسرت‌های «آواز پارسی، افسانه و مهر»، یکی از مشاهیر و چهره‌های برجسته‌ فرهنگی و هنری کشور که از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی برای حضورشان صورت گرفته است به عنوان راوی‌های برنامه، ما را در این اجراها همراهی خواهند کرد که نامشان را جهت حفظ احترام این بزرگان و به‌عنوان شگفتی برنامه باقی خواهم گذاشت که در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهم کرد.

وی درباره‌ دیگر برنامه‌های ویژه اجرای «آواز پارسی، افسانه و مهر» به استفاده از ویدیومپینگ اشاره کرد و افزود: در این حوزه قبلا نیز تلاش‌های بسیاری به‌عمل آمده است ولی ما برای این پروژه سعی داریم از تجربیات تیمی حرفه‌ایی و با سابقه برای ارایه شکلی صحیح و اصولی از ویدئو مپینگ که تا به حال کمتر در ایران اتفاق افتاده و مهندسی بین هنرِ طراحیِ صحنه با ویدیو و تصویر است، بهره ببریم.

خالق اثر «ناگفته» ضرورت حفظ لحن آواز فارسی را هدف اصلی‌ در پروژه جدیدش اعلام کرد و گفت: من به عنوان فرزند کوچک ایران، همیشه حفظ نام و اصالت‌های حقیقی ایران را بر خود واجب دانسته‌ام و افتخار می‌کنم که بعد از به اتمام رساندن اولین قسمت از پروژه «ناگفته» امروز فصل جدیدی را آغاز خواهیم کرد که بیشتر یک نیاز است تا یک اتفاق و این نیاز حفظ و گسترش آواز حقیقی ایرانی با لحن پارسی و به دور از الحان عربی است که امروز بیشتر آواز ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.



‎بلیت فروشی پروژه‌ «آواز پارسی، افسانه و مهر» حافظ ناظری که با همراهی شهرام ناظری و با هدف حفظ زبان فارسی به دور از الحان عربی در آواز ایرانی برگزار می شود از روز دهم تیر ماه، ساعت ١٠:١٠:١٠ آغاز می شود.