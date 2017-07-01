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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

بررسی«باورهای غلط» اعتیاد در شبکه آموزش سیما

بررسی«باورهای غلط» اعتیاد در شبکه آموزش سیما

برنامه «باورهای غلط» به زودی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «باورهای غلط» در قالب گفتگو، گزارش، کلیپ، مستند و انیمیشن به مساله اعتیاد می پردازد.

در این برنامه درباره باورهای غلط کسانی که با یک بار مصرف مواد کسی معتاد نمی شود، مصرف تفننی مواد مخدر کسی را معتاد نمی کند و مواد اعتیادآور برای افراد بالای ۵۰ سال ضرر ندارد و مفید است بحث و گفتگو می شود.

در برنامه «باورهای غلط»، گرافیک و جلوه های ویژه رایانه ای نقش اساسی در نمای ساختاری و دکور برنامه ایفا می کند.

برنامه «باورهای غلط» به تهیه کنندگی سیدجلال چاوشیان به زودی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 4017941

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