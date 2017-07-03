به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم نکوداشت زنده یاد علی معلم عصر امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه در حاشیه برگزاری سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در سینما فلسطین شهر اصفهان با حضور خانواده این هنرمند برگزار شد.

در ابتدای این مراسم امیر پوریا منتقد سینما گفت: علی معلم معتقد بود باید نگرش کودکانه را در طول زندگی خود حفظ کنیم.

در ادامه آذر معماریان و امید و ایمان معلم خانواده زنده یاد علی معلم روی صحنه آمدند.

آذر معماریان گفت: علی معلم از ابتدا برای هدف خود بسیار تلاش کرد تا به آنچه می خواست رسید. وی نظر کارشناسی تکرار نشدنی نسبت به سینمای جهان داشت و هیچگاه کودک درون خود را فراموش نکرد و معتقد بود بچه ها باید شاد زندگی کنند و باید کارهای فرهنگی بسیاری صورت گیرد.

ایمان معلم نیز در سخنانی بیان کرد: بچه های امروز به سوپرهیروهای هالیوودی علاقمندند و کمتر به قهرمانان داخلی توجه می کنند.

امید معلم نیز خاطراتی از زنده یاد معلم تعریف کرد و بیان کرد: پدر من هیچ گاه وجه کودکانه خود را فراموش نمی کرد و دنیا را از نگاه کودک رصد می کرد.

در ادامه مراسم طهماسب صلح‌جو نیز روی صحنه آمد و متنی را درباره زنده یاد معلم قرائت کرد. وی همچنین تاکید کرد: علی در سال های اولیه فعالیت های هنری خود در مجله فرهنگ و سینما می نوشت و جزو اولین نسل اجرای برنامه سینمایی در تلویزیون بود. علی معلم زمانی که به دنبال انتشار دنیای تصویر بود از مدت ها قبل با من و تعدادی دیگر از منتقدان مشورت می کرد. زمان انتشار این مجله تعداد کمی از منتقدان و مترجمان همکاری می کردند چرا افراد زیادی دوست نداشتند با این مجله کار کنند اما بعد از مدتی همین افراد خواستند که با این مجله کار کنند.

رضا درستکار از دیگر سخنرانان این مراسم نکوداشت بود. وی در بخشی از صحبت های خود گفت: معلم خصلت های خاص داشت اول اینکه همه جا با زیبایی می آمد و زیبا بود و این به این دلیل بود که معصومیت درون خود را همیشه حفظ کرده بود. او همیشه امید و ایمان را با هم داشت، مردی که با ذوق و با برکت بود و آن را نشان می داد.

در ادامه مراسم علیرضا رضاداد، مهدی جمالی نژاد، عزت الله علیزاده برای تجلیل از خانواده معلم روی صحنه آمدند.

رضاداد نیز به آخرین گفتگوی خود با علی معلم اشاره کرد و گفت: علی معلم بعد از دبیری من در این جشنواره گفت کار برای کودک و نوجوان راحت است و این اقدام جدایی کودک از نوجوان در جشنواره را تمام کنید.