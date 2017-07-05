دستگاههای متخلف در اجرای مصوبات به مراجع قضایی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی چهارشنبه شب در جلسه کارگروه سلامت استان هرمزگان بیان داشت: استان هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس هم مانند سایر ۳۱ استان کشور یکی از استانهای کشور است، پس اگر اعتبار نیست برای کل کشور نیست، اگر هماهنگی بین دستگاهها در استان کم است باید در کشور هم همین طور باشد. ولی اگر می بینید موضوعاتی که با آن درگیر هستیم و مشابه خارج از استان نداریم باید به رفتار و دیدگاه خودمان شک کنیم.

وی افزود: چرا باید با مشکلاتی دست به گریبان باشیم که در سایر نقاط کشور این معضلات و مشکلات وجود ندارد، وضعیت دستفروشی که در بندرعباس وجود دارد در هیج جای ایران به این شکل وجود ندارد، در کدام شهر ایران فروش بنزین کنار خیابان به این شکلی که در بندرعباس است وجود دارد؟، یا فروش میوه توسط وانت بارها و نیسان ها در کنار خیابانها ؟

اکرمی ادامه داد: کدوم شهر ساحلی ایران ساحل آن به مانند بندرعباس به محل تجمع نخاله ها تبدیل شده است، ساحلی که زیباترین نقطه برای تفریح و گردشگر ان باید باشد. کدام شهر ساحلی کشور را سراغ دارید که عرضه آبزیان آن به شکل نامناسب و غیربهداشتی مانند بندرعباس عرضه شود. کدام شهر در ایران متکدیان آن چهار فصل سال در چهارراه ها وجود دارند.

وی با تاکید بر اینکه برای حل این مشکلات باید هر چه سریعتر راهکاری ارائه شود، خاطرنشان کرد: چند سال گذشته با وقوع حادثه تلفات در مسیر دریایی بندرعباس به هرمز باعث شد تا ظرف شش ماه تمام قایق های غیراستاندارد و ناایمن در دریا جمع اوری شود و مشکل چند ده دهه تردد دریایی در کشور حل شود. نباید منتظر حادثه یا وقوع حوادث ناگواری باشیم تا آن بعد با تصمیمات ضرب العجلی به فکر حل مشکلات باشیم.

رئیس کارگروه سلامت استان هرمزگان افزود: شهرداری و شورای شهر و دستگاهها به تناسب به موضوعات شهری می پردازند. شش ماه گذشته در نشریات به نقل از فرماندار، معاون فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی خواندیم که بازار ماهی فروشان ساماندهی می شود، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و وضعیت عرضه آبزیان در شهر هر روز بدتر از گذشته می شود. فقط داریم حرف می زنیم، ولی هیچ اتفاقی در عمل نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین گردشگر به شهرهای مشهد، قم، اصفهان، شیراز و شهرهای شمالی در فصل مختلف و تعطیلات خاص سفرمی کنند ولی هیچ کدامشان مثل بندرعباس نیستد. کدوم شهر با حضور چند صد مسافر باید به این وضعیت بی ریختی ظاهری تبدیل شود. در ایام نوروز مهمانان نوروزی می آیند و با ظاهر فوق العاده زشت و نازیبا در شهر روبرو هستیم که همه مسئولان در قابل این وضعیت مسئول هستند.

معاون سیاسی استانداری هرمزگان همچنین از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خواست تا از این پس هیچ موضوع شهرستانی در کارگروه سلامت استان مطرح نشود مگر مسئولان آن شهرستان ابراز ناتوانی از حل معضلات بهداشتی و سلامت کند و آن زمان کارگروه استانی ورود خواهد کرد و تصمیمات مورد نظر اخذ می شود.

اکرمی تصریح کرد: بنده رئیس کارگروه ها و جلسات مختلف هستم، سعی می کنیم شان و جایگاه مدیران حفظ شود، ولی با توجه به خروجی جلسات و عدم رسیدگی مناسب دستگاههای عضو کارگروه به مصوبات، مدیرکل امور اجتماعی استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یک گزارش از عملکرد مشارکت مدیران در کارگروه سلامت استان در سال ۹۵ تهیه و به معاونت سیاسی و امنیتی استان ارائه کنند.

وی با اظهار اینکه حضور مدیران در این کارگروه الزامی است، عنوان کرد: از این به بعد چنانچه مدیری در استان حضور داشته باشد و در کارگروه شرکت نکند از ورود معاونان آن دستگاه مربوطه به جلسات ممانعت به عمل می آید.

رئیس کارگروه سلامت استان هرمزگان افزود: سلامت مردم قابل مماشات نیست و از آنجایی که مسئولیت دستگاه های اجرایی مشخص شده است. در صورت عدم انجام مصوبات کارگروه سلامت، دستگاهها به عنوان مقصر به دستگاههای قضایی معرفی خواهند شد.

وی مطرح کرد: اگر سه ضلع قانون، دستگاهها و مردم در کنار هم باشند اقدامات قوی خواهد بود و اگر هر یک از اضلاع ضعیف عمل کنند شاهد بروز مشکلات مختلفی در استان هرمزگان خواهیم بود.

وی خطاب به اعضای شورای پیام رسانان سلامت بیان داشت: اعضای شورای پیام رسانان سلامت استان هم موظف به فرهنگ سازی در جامعه و آگاه سازی مردم در قبال مسئولیت های اجتماعی آنان هستند. مردم را نسبت به مسئولیت اجتماعی خودشان آگاه کنیم، زیرا بسیاری از معضلات قابل حل می شود و بعد از فرهنگ سازی و آگاه سازی فقدان عمل داریم.

اکرمی با بیان اینکه بعد از فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه فقدان عمل داریم، بیان داشت: معضلات بندرعباس پیچیده تر از سایر استانها نیست و ما هم ناتوان تر از مدیران استانهای دیگر نیستیم. مشکلات را گردن همدیگر نیاندازیم. با همکاری همدیگر موضوعات را حل می کنیم.