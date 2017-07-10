اعزام ۶۰۰ مبلغ دینی متخصص به سراسر کشور

حجت الاسلام یحیی کمال در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تلاش شده تا در اعزام مبلغ دینی به مناطق مختلف کشور کیفیت و تخصص مورد توجه باشد، گفت: امسال برخلاف سالهای گذشته اعزامها کیفی شده و در همین راستا ۶۰۰ مبلغ از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناطق تبلیغی شناسایی شده اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: در اعزام مبلغ سال جاری مناطقی که بتوانند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری را در اختیار مبلغ بگذارند شناسایی شدند تا مبلغین متخصص با استفاده از این امکانات بتوانند از اوقات فراغت دانش آموزان بهترین بهره را داشته باشند.
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اعزامهای مبلغین در سالهای گذشته در تابستان به دلیل اینکه از لحاظ کمی زیاد بود باعث میشد به دلیل نبود امکانات کافی اعزامها تنها معطوف به سخنرانی و یا برگزاری نماز باشد و بهره چندانی را عاید دانش آموزان در تابستان نمیکرد.
وی در ادامه با اشاره به همکاری این نهاد با سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: با جلساتی که برگزار شد مقرر شده تا این نهادها مناطقی را که دارای کانونهای فعال و امکانات است را شناسایی کنند تا مبلغ بتواند فعالیتی تربیتی و آموزش خود را به خوبی انجام دهد.
حجت الاسلام کمال در ادامه با بیان اینکه ثبت نام مبلغین از ۹ خرداد آغاز شده گفت: ثبت نام تا ۱۸ تیرماه ادامه داشت و اعزام مبلغین هم از ۱۲ تیرماه در قالب ۱۴ گروه تبلیغی آغاز شده است و آخرین روز فعالیت مبلغین در محل تبلیغ هم ۲۰ مردادماه است.
وی ادامه داد: کارشناسان و ارزیابان دفتر تبلیغات اسلامی هم در دوره تبلیغ مبلغین به مناطق تبلیغی اعزام میشوند تا روند فعالیت مبلغین و بازخوردها و میزان رضایتمندی شرکت کنندگان در جلسات را ارزیابی کنند.
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تأکید کرد: مبلیغن اعزام شده افرادی هستند که در زمینههای مختلف تربیتی، آموزشی، کلاس داری و روانشناسی مهارتهای لازم را دارند و همچینن چندین نوبت هم در تابستانهای مختلف اعزام شدهاند.
نظر شما