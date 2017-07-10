به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۱۸ تیرماه مراسم ختم زنده یاد سید امیر کطائیان پیشکسوت رادیو و تلویزیون با حضور چهره ها و هنرمندان در مسجد حجت ابن الحسن عسگری برگزار شد.

در این مراسم مدیران و مسئولان رادیو و همچنین هنرمندان و برنامه سازانی از جمله نسرین آبروانی، علی اکبر خدابخش، سهیل محمودی، سعید معدن کن، آلبرت کوچویی، ساعد باقری و... حضور داشتند. سهیل محمودی در این مراسم به شعرخوانی پرداخت.

این مراسم با اجرای مداحی اهل بیت(ع) و به همت حامد رضوان فر، حاج اکبر بازوبند پیرغلام، حجت الاسلام رضوی و حسین علامه مداحان و ذاکر اهل بیت برگزار شد.

همچنین یک مراسم خصوصی روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه برای همکاران و دوستان نزدیک این تهیه کننده پیشکسوت رادیو در منزلش برگزار خواهد شد.

سید امیر کطائیان از جمله تهیه‌کنندگان قدیمی بود که برنامه‌های متنوعی را در شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو ایران و نیز پخش شبکه جهانی جام جم تهیه کرده بود و چند روز پیش در اثر عارضه قلبی درگذشت.