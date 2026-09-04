حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۲ صبح امروز، جمعه ۱۳ شهریورماه، در پی اعلام مفقودی این فرد به مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان، بلافاصله دو تیم عملیاتی از شعبه هلال‌احمر شهرستان آبدانان به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در منطقه آغاز گردید.

وی با بیان اینکه پس از حدود هشت ساعت جست‌وجوی مستمر و با مشارکت نجاتگران هلال‌احمر و نیروهای مردمی، فرد مفقودشده در ارتفاعات منطقه پشته تشمال پیدا شد، تصریح کرد: این فرد هنگام پیدا شدن دچار افت فشار، ضعف و بی‌حالی بود که نجاتگران هلال‌احمر اقدامات امدادی اولیه را برای وی انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در ادامه با اشاره به اینکه نجاتگران پس از انجام اقدامات امدادی، فرد را به مکان امن منتقل کرده و سپس برای ادامه مراقبت‌های درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند، خاطرنشان کرد: حضور سریع و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی در کنار مشارکت مردم، عامل مهمی در پایان موفقیت‌آمیز این عملیات و بازگشت فرد مفقودشده به مسیر امن بود.

محمدی‌مقدم در پایان با قدردانی از تلاش نجاتگران هلال‌احمر و همکاری نیروهای مردمی در این عملیات، گفت: این همکاری و همدلی، نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری مردم استان است و می‌تواند الگویی برای کاهش حوادث و افزایش ایمنی در مناطق کوهستانی باشد.