جایگاه احزاب در جامعه تحکیم نشود ایران درست نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در سومین کنگره این حزب با بیان اینکه جامعه مدنی یک اصل و واقعیت انکار ناپذیر است، گفت: اگر بخواهیم ایران، ایران شود باید هزینه و تلاش کنیم تا جایگاه حزب در جامعه تحکیم شود.

وی افزود: در نظام سیاسی کشور باید حزب دارای جایگاهی تاثیرگذار و مهم باشد.

خرازی ادامه داد: امروز احزاب در مناسبات سیاسی و مدیریت جامعه جایگاهی ندارد.

وی در پایان گفت: باید به گونه ای عمل کنیم تا آیندگان ما بعنوان کنشگران سیاسی و اجتماعی بتوانند تاثیرگذار باشند.