معیار انتخاب وزیران دولت دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه این هفته «پایش» به موضوع تحلیل بازارهای اقتصادی بویژه تحلیل بازار بورس و پیش‌بینی نوسانات آینده این بازار پرداخته می‌شود.

همچنین در بخش دیگر محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس، معیارهای انتخاب وزرا و نحوه مشارکت مردم در انتخاب وزیران را به فراخوان عمومی می‌گذارد.

در برنامه این هفته نیز مسابقه جوان موفق ادامه پیدا خواهد کرد و محسن مهرخواه تولیدکننده بلدرچین، جواد نیارشید جوانی که از دست‌فروشی شروع کرده و اکنون صاحب چند مغازه شده و رضا قوامی با حضور در استودیوی پایش، برای انتخاب به‌ عنوان جوان موفق مرداد با هم رقابت می‌کنند.

در بخش کارآفرین نیز علیرضا زرین نژاد کارآفرین برتر ملی، تجربیات موفق خود را در اختیار بینندگان این برنامه قرار می‌دهد. در سوال نظرسنجی برنامه این هفته هم از بینندگان پرسیده شده است: باگذشت ۴ ماه از سال تولید و اشتغال، به نظر شما آیا تلاش مسئولان برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کافی بوده است؟

برنامه «پایش» به تهیه کنندگی محسن تربیت دوست، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یکشنبه ها بعد از سریال شبانگاهی با اجرای کیاداود اسفندیاری از این شبکه پخش می شود.