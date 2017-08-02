به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات شهری شهرداری دزفول ظهر امروز ‌چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون جلسات متعددی پیرامون طرح اتلاف سگ‌های ولگرد در شهرداری و فرمانداری دزفول برگزار شده است.

محمد ابوالحلاج افزود: وجود این سگ‌های ولگرد فقط مختص به شهر نیست و بسیاری از شهرهای اقماری دزفول بیش از شهر از معضل وجود این سگ‌ها رنج می‌برند.

وی عنوان کرد: پیرو جلسه‌ای که حدود ۲۰ روز پیش در فرمانداری برگزار شد مقرر شد تا فرمانداری نیم یا یک هکتار زمین را در اختیار شهرداری قرار دهد تا با محصور کردن و آماده‌سازی این زمین به مکانی برای انتقال این سگ‌ها تبدیل شود.

معاون خدمات شهری شهرداری دزفول با بیان اینکه شهرداری دزفول جزو اولین شهرداری‌های خوزستان است که از ۶ سال پیش طرح زنده گیری سگ‌های ولگرد را اجرایی کرد، گفت: این طرح در آن زمان شکست خورد چرا که زنده گیری این حیوانات بسیار سخت و طبیعتاً عملیات اتلاف آن‌ها به کندی صورت می‌گرفت.

ابوالحلاج اضافه کرد: با وجود اینکه این طرح تا ماه‌های گذشته نیز توسط شهرداری انجام می‌شد اما به این نتیجه رسیدیم که بهتراست اداره محیط زیست با انجمن‌های مردمی دوستدار حیوانات وارد گفت‌وگو و دعوت شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب شهرداری دزفول بخشی از هزینه این عملیات ساماندهی سگ‌های ولگرد را به انجمن‌های مذکور بپردازد و انجمن نیز بخش دیگر هزینه‌ها را تقبل کند سپس این سگ‌ها در عملیات متعدد، زنده ‌گیری شده و به آن محلی که فرمانداری وعده داده منتقل شوند.

ابوالحلاج توضیح داد: پس از انتقال سگ‌های ولگرد به این مکان آن تعداد که بیمار هستند و قابل‌درمان نیستند به روش کاملاً آرام اتلاف شوند مابقی پس از عقیم‌سازی به طبیعت برگردانده شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری دزفول با بیان اینکه این طرح در مشهد با موفقیت اجرا شده است، تأکید کرد: ۸۰ درصد از سگ‌هایی که در دشت شمال خوزستان وجود دارند سگ‌های نگهبان عشایر هستند که عشایر پس از مهاجرت آن‌ها را با خود نمی‌برند.

ابوالحلاج همچنین گفت: اگر حتی فرمانداری قادر به تحویل زمین و سایت موردنظر برای انتقال این سگ‌ها نیست شهرداری آماده است مشکل سایت این معضل را نیز تأمین کند.

انجمن‌های دوستدار حیوانات ورود می‌کنند

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: در چند روز گذشته یک انجمن مردمی در زمینه حمایت از حیوانات از اهواز به ما مراجعه و اعلام آمادگی کرد که در زمینه طرح ساماندهی و زنده گیری سگ‌های ولگرد برای جلوگیری از کشتار این حیوانات با ما همکاری کند.

فرهاد قلی نژاد با بیان اینکه انجمن مذکور تأمین بخشی از هزینه این طرح را نیز تقبل کرده است، افزود: یک انجمن محیط زیست در دزفول نیز در این زمینه اعلام آمادگی در راستای همکاری کرده و اکنون تنها نیاز آن‌ها برای شروع طرح، برخورداری از محل مناسب و در واقع کمپ نگهداری از سگ‌ها است.

وی عنوان کرد: مکانی که برای این طرح در نظر گرفته می‌شود باید شرایط زیست‌گاهی داشته باشد و علاوه بر نزدیکی به آب با مراکز مسکونی نیز فاصله کافی داشته باشد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دزفول با تأکید بر اینکه هر چه زودتر باید از کشتار این سگ‌ها جلوگیری کرد، توضیح داد: بسیاری از این سگ‌ها در واقع سگ‌های نگهبان عشایر هستند که با دامداران وارد استان و دزفول می‌شوند و با رفتن عشایر می‌مانند و تولیدمثل می‌کنند که اگر بتوانیم با تأمین زمین این سگ‌ها را شناسایی و در صورت سالم بودن عقیم‌سازی کنیم اقدام ارزشمندی در راستای دفاع از حقوق حیوانات و ساماندهی آن‌ها محسوب خواهد شد.

سایت ساماندهی سگ‌های ولگرد تأمین می‌شود

فرماندار دزفول نیز با اشاره به بازتاب‌های منفی اتلاف سگ‌های ولگرد در برخی رسانه‌ها گفت: بهترین راه آماده‌سازی سایت مذکور است تا عملیات عقیم‌سازی و یا امحای سگ‌های ولگرد در این مکان و کاملاً کارشناسی و بهداشتی انجام شود.

حبیب اله آصفی افزود: فرمانداری آماده است تا مکانی را برای این کار در هر منطقه‌ای که موردنظر محیط زیست است تحویل دهد تا این طرح انسانی در آن انجام شود و سگ‌هایی که بیمار نیستند با عقیم‌سازی به طبیعت برگردند.

وی با بیان اینکه بیشه‌زارهای زیادی در دزفول وجود دارد که با هماهنگی منابع طبیعی قطعه‌ای از آن‌ها برای انجام طرح مذکور به محیط زیست و شهرداری تحویل داده می‌شود، افزود: در همین روزها جلسه‌ای پیرامون ساماندهی سگ‌های ولگرد با اداره‌های متولی و انجمن‌های دوستدار حیوانات برگزار می‌شود تا این معضل نیز به‌درستی مدیریت شود.

فرماندار دزفول گفت: تا یک ماه دیگر باید کمپ موردنظر تعیین و تحویل داده شود و طرح مذکور به مرحله اجرا درآید.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول نیز در این خصوص گفت: این طرح دقیقاً همانند دستورالعملی است که در سال ۸۷ در کشور مصوب شده که در صورت اجرایی شدن در دزفول نتایج ایده آلی خواهد داشت.

محسن ورجاوند افزود: در کمپی که قرار است تأمین شود می‌توان پس از زنده گیری، سگ‌هایی را که دارای ارزش هستند به فروش رساند و مابقی را برای بازگرداندن به طبیعت عقیم و سگ‌های بیمار را امحا کرد.

وی تأکید کرد: در این کمپ حتماً باید از کارشناسان دامپزشکی نیز استفاده شود.