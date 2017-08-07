سامانه ثبت «قرارداد کار» و «دادخواست‌» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست تخصصی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید که از صبح امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مجموعه تلاش برگزار شد، سامانه جامع روابط کار رونمایی شد.

ذیل سامانه جامع روابط کار بیش از ۳۰ نرم افزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرم افزارها مربوط به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست‌ها است.

با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای منعقده خود با نیروی کار در این سامانه خواهند بود.

مهمترین مزیت سامانه ثبت قراردادها، تفکیک نوع قراردادها اعم از دائم و موقت خواهد بود که امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام تشکل های کارگری در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که این موضوع امنیت شغلی نیروی کار را تهدید می کند.

همچنین با رونمایی از سامانه ثبت دادخواست، امکان ثبت هر گونه شکایت و دادخواست از سوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف فراهم می شود.