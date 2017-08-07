کمیسیون نظارت بر برجام واقعیت ها را آنگونه که هست اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد ایزدی در خصوص اجازه بازدید از مراکز نظامی ایران در گفتگو با رادیو، اظهار داشت: در دو سالی که از برجام می گذرد تحریم ها افزایش یافته چون طرف مقابل متوجه شده هرچقدر هم بد باشد، برجام درکشور به سیاسیت داخلی تبدیل شده است.

ایزدی با بیان اینکه آمریکایی ها امیدوارند با فشارهایی که به ایران وارد می کنند بتوانند ایران را مدیریت کنند و قطعا در این زمینه نیاز به هوشمندی است، متذکر شد: فراموش نکنیم که صدام در حوزه سیاست خارجی برای ما الگوی خوبی نیست.

وی با انتقاد از اظهارنظرهای برخی از مسئولین مبنی بر پافشاری بر اجرای برجام با وجود هر نوع تحریمی علیه کشور، اظهار داشت: در روزهای گذشته افرادی علنا در رسانه ها اعلام می کنند که ما اجازه نمی دهیم آمریکا توپ را در زمین ما بیاندازد و در نهایت از برجام خارج نخواهیم شد، حالتی پیش امده اصل توافق هدف شده و این قطعا کار اشتباهی است چون چیزی که باید هدف باشد منافع ملی کشور است. گاهی منافع ملی کشور در قالب یک توافق حاصل می شود و بعضی اوقات در نقض یک توافق حاصل می شود.

استاد دانشگاه ادامه داد: ما در داخل کشور اعلام می کنیم که آمریکایی ها هرکاری بکنند ما در برجام خواهیم ماند، این ادبیات طرف مقابل را تشویق به نقض بیشتر و تحریم و فشار بیشتر می کند و در راستای منافع ملی ایران نیست.

ایزدی با تاکید بر اینکه امتیاز دادن به طرف مقابل و کوتاه آمدنش یک تصور اشتباه است، یادآور شد: اینکه شما احساس می کنید ما به طرف مقابل امتیاز می دهیم و بعد طرف مقابل کوتاه می آید و اجازه حکومت را به ما می دهد، این تصور، تصور صدام، قزافی، عرفات و مرسی بود و ذهنیت کاملا اشتباهی است و نه در خارج و نه در داخل ایران جواب داده است.

وی با بیان اینکه باید درک بهتری از سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم، گفت: باید از سیستم تصمیم گیری در آمریکا و از نوع تفکر و عقبه فکری مسئولین آمریکایی مطلع و درک بهتری داشته باشیم و بر اساس واقعیت های موجود تصمیم بگیریم و نه بر اساس علایقی که داریم. اگر به این مباحث توجه نشود برای کشور مشکل ایجاد خواهد شد.

کارشناس مسایل بین الملل به کمیسیون مشترک برجام اشاره کرد و ابراز داشت: اعضای کمیسیون نباید عملکرد آمریکایی ها را توجیه کنند. اگر آمریکایی ها آمدند و در یک قانون جامع جدید ناقض برجام به صورت گسترده، نقض فاحش برجام را در این قانون انجام دادند ما نباید عقب بنشینیم و نقض فاحش برجام را فقط نقض برجام تلقی کنیم.

وی افزود: مسئولین می خواهند ناخودآگاه عملکرد خودشان را توجیه کنند و نتیجه اش این است که طرف مقابل این جملات را می گیرد و متوجه شده برجام در کشور، سیاسیت داخلی شده است. در دو سال که از برجام می گذرد دیده شده که تحریم ها افزایش یافته چون طرف مقابل متوجه شده هرچقدر هم بد باشد، آخرسر یک معاون وزیری در داخل ایران آن را توجیه می کند.

ایزدی در پایان تاکید کرد: وظیفه کمیسیون نظارت بر برجام این است که باید واقعیت ها را آنگونه که هست اعلام کند.