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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

بخشدار غیرانیه:

حوضچه نفت کریت کمپ اهواز ۳  ساعت در آتش می سوزد

حوضچه نفت کریت کمپ اهواز ۳  ساعت در آتش می سوزد

اهواز - بخشدار غیزانیه اهواز گفت: حوضچه نفتی کریت کمپ اهواز نزدیک به سه ساعت است در آتش می سوزد و اطفای حریق ادامه دارد.

شاهین هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز حوالی ساعت ۱۱ آتش سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ بخش غیزانیه اهواز حوالی روستای مرگیط شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

بخشدار غیزانیه افزود: مسئولان شرکت نفت مشغول اطفای حریق هستند و هنوز موفق به مهار آتش نشده اند.

وی در پایان در ارتباط با علت حادثه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: علت حادثه باید از سوی مسئولان نفتی اعلام شود.

کد مطلب 4053563

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