حوضچه نفت کریت کمپ اهواز ۳  ساعت در آتش می سوزد

شاهین هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز حوالی ساعت ۱۱ آتش سوزی در حوضچه نفتی کریت کمپ بخش غیزانیه اهواز حوالی روستای مرگیط شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.



بخشدار غیزانیه افزود: مسئولان شرکت نفت مشغول اطفای حریق هستند و هنوز موفق به مهار آتش نشده اند.



وی در پایان در ارتباط با علت حادثه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: علت حادثه باید از سوی مسئولان نفتی اعلام شود.