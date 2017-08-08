آتش سوزی کریت کمپ اهواز اطفا شد/ اعلام وضعیت سفید

محسن دهان زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه حوضچه پساب نفتی کریت کمپ اهواز به علت ترکیدگی لوله انتقال مایعات گازی و شعله ور شدن آن دچار آتش سوزی شد که علت بروز حادثه در دست بررسی است.



وی افزود: با این حادثه حریق نسبتا گسترده ای در منطقه ایجاد شد که بلافاصله نیروها بسیج و جلسه ستاد بحران را با حضور شرکت نفت و گاز کارون و مناطق نفتخیز جنوب برگزار کردیم.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون تصریح کرد: همه امکانات و نیروها بسیج و ظرف یک تا یک ساعت و نیم عملیات کنترل حریق انجام و بازسازی بخش هایی که البته آسیب جدی ندیدند هم آغاز شده است.



دهان زاده بیان کرد: مشکل اساسی برای تولید نفت ایجاد نشده و فقط بخش کوچکی را به دلیل مسائل ایمنی بسته ایم و بعد هم آن را باز می کنیم.