کره شمالی کلاهک هسته ای قابل حمل توسط موشک بالستیک آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست، با اعلام خبر آزمایش موفقت آمیز ساخت کلاهک هسته ای قابل نصب بر روی موشک های بالستیک نوشت: اگر این موضوع صحت داشته باشد پیونگ یانگ به پیشرفت قابل ملاحظه ای در ساخت سلاح هسته ای رسیده است.

واشنگتن پست برای این ادعای خود به گزارش آژانس اطلاعاتی ارتش آمریکا استناد کرده و آورده است: کره شمالی سلاح هسته ای قابل حمل توسط موشک های بالستیک از جمله توسط موشک های کلاس ICBM تولید کرده است.

با وجود تصویب تحریم های اقتصادی شدید علیه کره شمالی از سوی شورای امنیت، آمریکا همچنان به دنبال اقدامات بیشتر برای کاستن از توان موشکی این کشور است.

در همین رابطه «دونالد ترامپ» در آخرین پیام توییتری خود نوشت: پس از سالها شکست، کشورها سرانجام در خصوص خطر کره شمالی، به اتقاق نظر رسیدند.