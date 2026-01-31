به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مؤثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم گفت: اگر اقدامات سپاه در سال‌های گذشته برای مقابله با داعش و گروه‌های تکفیری نبود، امروز اروپا با حوادث تروریستی به‌مراتب گسترده‌تری مواجه می‌شد.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، به‌عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مستند به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم آمریکا در این زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل خواهند شد.

حسینی گفت: بر این اساس، ارتش کشورهایی که در مصوبه اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران مشارکت داشته‌اند، مشمول مفاد این قانون بوده و در چارچوب اقدام متقابل، سازمان تروریستی محسوب می‌شوند.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد دوگانه کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال تروریسم ادامه داد: استانداردهای غرب در این حوزه نه‌تنها با اخلاق و قانون در تناقض است، بلکه به‌طور آشکار با ادعاهای حقوق بشری آنها نیز در تضاد قرار دارد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون خواهد بود تا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل عملیاتی شود.