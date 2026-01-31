اسرین نراقی تولیدکننده محصولات حجاب و عفاف، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیر شرایط اخیر جامعه بر روند فعالیت تولیدکنندگان گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، تولیدکنندگان، مزون‌دارها و فعالان این حوزه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. ما غیر از این مورد، دو بار دیگر(سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه) هم چنین تجربه‌ای داشتیم.آن زمان هم فضای اینستاگرام و کاسبان این حوزه تحت تاثیر قرار گرفت و شرایطی تقریباً شبیه الان پیش آمد و درنهایت تنها ماندیم. با این تفاوت که آن زمان دست کم فعالیت مجازی داشتیم ولی الان بخش حضوری هم به دلیل ترس و نگرانی مردم، تقریباً تعطیل شد.

وی ادامه داد: اما تفاوت الان این است که ما از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم و تبلیغات مجازی‌ٰمان را روی بسترهای داخلی انتقال داده بودیم. اگر این بسترها نبود، قطعاً آسیب بیشتری می‌دیدیم. البته در ابتدا که دسترسی به پلتفرم‌های داخلی امکان نداشت، دچار مشکل شدیم. در آن دوره حتی مشتریان حضوری هم به دلیل ترس و نگرانی مراجعه نمی‌کردند.

این تولیدکننده گفت: خوشبختانه با بازشدن فضای مجازی در روزهای اخیر، اوضاع در حال بهبود است. اما مانند بقیه، در این مدت قطعی اینترنت آسیب جدی دیدیم؛ هم حقوق پرسنل را باید می‌دادیم، هم اجاره و سایر هزینه‌ها. هرچند به لطف فعال‌بودن در بستر «داخلی»، آسیب این دوره نسبت به دفعات قبل کمتر بود.

وی یادآور شد: حتی اخیراً در «روبیکا» هم کانال ایجاد کرده‌ایم تا از تک‌بستری‌بودن خارج شویم. البته برای اینستاگرام زحمت زیادی کشیده‌ایم و مشتریان ثابتی آنجا داریم که مخاطب اصلی ما هستند.

نراقی گفت: به نظر من، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه باید چندبعدی کار کنند. باید چند بستر فروش داشته باشند؛ غیر از اینستاگرام، سایت و کانال‌های دیگر را هم فعال کنند. ما خودمان علاوه بر سایت و کانال، فروش حضوری هم داریم. حتی برای روزهایی که اینترنت قطع است، برای مشتریان تهرانی امکان خرید حضوری فراهم کرده‌ایم. اخیراً بخش کودک را هم به شوروم اضافه کرده‌ایم و برای تبلیغات محلی، تراکت تهیه کرده‌ایم تا اگر فضای مجازی نبود، از این طریق اطلاع‌رسانی کنیم.

وی افزود: با توجه به نزدیکی عید و ماه‌های طلایی فروش، این شرایط واقعاً سخت است. تولیداتی که برای اعیاد و مناسبت‌های پیش‌رو آماده کرده بودیم، عملاً از دست رفت.

این تولیدکننده گفت: نمایشگاه قرآن از حدود ۲۰ روز دیگر آغاز می‌شود. متأسفانه شرایط شرکت در آن بسیار گزینشی و سخت‌گیرانه است. امتیازدهی بر اساس تعداد شعبات، مجوزهای رسمی یا تعداد دفعات شرکت در نمایشگاه‌های قبلی «هدی» انجام می‌شود. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان ممکن است فروشگاه فیزیکی یا شعبات متعدد نداشته باشند، اما تولید باکیفیتی دارند و در فضای مجازی فعال و شناخته شده‌اند. به نظر می‌رسد این معیارها منصفانه نیست. حتی با وجود چندین شعبه در شهرهای مختلف، باز هم می‌بینم که شرایط برای شرکت در نمایشگاه قرآن سخت است. بسیاری از همکاران در گروه‌های تولیدکنندگان از این موضوع ناراضی هستند.

نراقی گفت: درخواست من این است که فرصتی فراهم شود تا تولیدکنندگان واقعی و فعال حداقل در این فرصت باقی‌مانده تا عید، بتوانند در نمایشگاه قرآن حاضر شوند و محصولاتشان را عرضه کنند.