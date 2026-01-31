به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه ای که به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد، برخورد چند دستگاه خودروی سواری در محدوده عبور زلم‌رودبار محور کیاسر رخ داد که بر اثر آن ۶ نفر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام اورژانس، مصدومان این حادثه با اعزام چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری منتقل شدند.

همچنین در حادثه ای دیگر که در منطقه سرماسر و پس از شهر کیاسر به وقوع پیوست، تصادف چند خودروی سواری منجر به مصدومیت ۹ نفر شد که با پنج دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری انتقال یافتند.

روابط عمومی اورژانس مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در محورهای کوهستانی استان با احتیاط بیشتری تردد کنند.