۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۷

برخورد زنجیره‌ای خودروها در محور کیاسر ۱۵ مصدوم برجای گذاشت

ساری - روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از وقوع دو سانحه رانندگی در محور کیاسر خبر داد که در مجموع ۱۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه ای که به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد، برخورد چند دستگاه خودروی سواری در محدوده عبور زلم‌رودبار محور کیاسر رخ داد که بر اثر آن ۶ نفر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام اورژانس، مصدومان این حادثه با اعزام چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری منتقل شدند.

همچنین در حادثه ای دیگر که در منطقه سرماسر و پس از شهر کیاسر به وقوع پیوست، تصادف چند خودروی سواری منجر به مصدومیت ۹ نفر شد که با پنج دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری انتقال یافتند.

روابط عمومی اورژانس مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در محورهای کوهستانی استان با احتیاط بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6735610

