به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه ای که به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد، برخورد چند دستگاه خودروی سواری در محدوده عبور زلمرودبار محور کیاسر رخ داد که بر اثر آن ۶ نفر مصدوم شدند.
بر اساس اعلام اورژانس، مصدومان این حادثه با اعزام چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستانهای امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری منتقل شدند.
همچنین در حادثه ای دیگر که در منطقه سرماسر و پس از شهر کیاسر به وقوع پیوست، تصادف چند خودروی سواری منجر به مصدومیت ۹ نفر شد که با پنج دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی امام خمینی (ره) و بوعلی سینا ساری انتقال یافتند.
روابط عمومی اورژانس مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در محورهای کوهستانی استان با احتیاط بیشتری تردد کنند.
نظر شما