لزوم تجدیدنظر در ساختار صنعت برق/افزایش آرام قیمت ها

محمود جنتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو را مدیر نرم افزاری مناسبی دانست و گفت: در عین اینکه حبیب الله بیطرف فردی بسیار صبور است ولی در صورت تحلیل کامل و صحیح تصمیمی، بسیار قاطع خواهد بود و برروی اجرای آن ایستادگی خواهد کرد.

وی افزود: بیطرف فردی باهوش و آشنایی کاملی با صنعت برق کشور دارد و به تعبیری تمامی زیر و بم این حوزه را می شناسد.

این کارشناس و پیشکسوت صنعت برق کشور خواستار تجدیدنظر در ساختار صنعت برق کشور و افزود: بزرگ کردن سیستم به تنهایی پاسخگو نخواهد بود بلکه بایستی آن را کوچک و در عین حال چابک کرد؛ بدین منظور ساختار عمومی صنعت برق نیازمند بازنگری است.

جنتیان بر لزوم رسیدگی به مشکلات بخش آب و برق شهرهای همچون خوزستان تاکید کرد و گفت: تنش های آبی فراوانی همچون موضوع دریاچه ارومیه، مسائل مرتبط با زاینده رود و موارد متعدد این چنینی وجود دارد که بایستی به طور دقیق بر روی حل این مشکلات تمرکز کنیم.

وی به مقوله اصلاح و افزایش قیمت برق در کشور اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه قیمت های این حامل انرژی نیازمند بازنگری و افزایش است ولی باید این تغییر روند به صورت شیب ملایم و به آرامی صورت بگیرد.

این کارشناس و پیشکسوت صنعت برق کشور ادامه داد: با وجود سهم اندک هزینه آب و برق در سبد خانوار ولی باز هم افزایش یکباره و بالای این حامل انرژی در توان مردم نخواهد بود بنابراین باید این روند افزایش قیمت به آرامی انجام شود تا برای اقشار مختلف جامعه مشکل ساز نباشد. قانون برق ایران نیز نیازمند تغییرات جدیدی است که در بخش های مختلف همچون کاهش حریم ها و استفاده از دانش های فنی جدید برای ساخت و ساز می تواند مورد استفاده بگیرد.