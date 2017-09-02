اولین کارت حافظه میکرو اس دی ۴۰۰ گیگابایتی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، این کارت حافظه ۴۰۰ گیگابایتی با نام کامل Ultra microSDXC UHS-۱ دوبرابر محصول مشابهی که دو سال قبل با ۲۰۰ گیگابایت ظرفیت عرضه شد، توان ذخیره سازی اطلاعات دارد و لذا وسترن دیجیتال توانسته رکورد منحصربه فردی را به ثبت برساند.

سیون راجن معاون اول بازاریابی محصولات این شرکت در این مورد گفته است: ما به دنبال پیشبرد مرزهای فناوری و متحول کردن نحوه استفاده مشتریان از گوشی های هوشمندشان هستیم و با تمرکز بر این فناوری جدید همپای شیوه زندگی مبتنی بر تلفن همراه حرکت خواهیم کرد.

این کارت حافظه میکرو اس دی برای گوشی های اندرویدی و تبلت ها طراحی شده و استفاده از آن باعث خواهد شد یکی از ضعف های اساسی گوشی های هوشمند یعنی فضای محدود ذخیره سازی اطلاعات برطرف شود. بر اساس برآوردهای موسسه آی دی سی تنها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵۰ میلیارد برنامه برای استفاده در گوشی های هوشمند بارگذاری خواهد شد که ذخیره سازی داده های مرتبط با هر یک از آنها چالشی بزرگ است.

این کارت حافظه اس دی مشاهده ویدئوهای فوق دقیق را بر روی گوشی ممکن می کند و می تواند در هر دقیقه ۱۲۰۰ عکس را منتقل کند. قیمت این محصول با ده سال گارانتی ۲۲۵ پوند است.

