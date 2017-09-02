نماینده کرواسی هم برای اسکار ۲۰۱۸ شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هانا جاسیک نویسنده-کارگردان با درامی خانوادگی که سال پیش در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، راهی اسکار بخش خارجی زبان میشود.
در این فیلم میا پتریسویک بازیگر تازهکار در نقش ماریانا ظاهر شده که زن جوانی است که به خاطر محدودیتهای زندگی در آپارتمانی کوچک و بسیار محدود به تنگ آمده است.
در این میان پدر ماریانا هم دچار حمله قلبی میشود و او به نانآور اصلی خانواده بدل میشود اما او به شدت عصبی و در آستانه انفجار است و میخواهد زندگی متفاوتی را تجربه کند.
«به بشقاب من خیره نشو» اولین فیلم بلندی است که این کارگردان به تنهایی ساخته است گرچه پیش از این سال پیش در یک همکاری مشترک فیلم «ترانسمانیا» را ساخته بود.
گرچه منتقد هالیوود ریپورتر این فیلم را پیشتر متاثر از برخی اشکالات که در فیلم اول یک کارگردان میتواند وجود داشته باشد، ارزیابی کرده بود اما در عین حال از آن به عنوان ارایه کننده حسی واقعگرایانه از زندگی خشن و در عین حال تصویرگر امید و رستگاری در ورای هر یک از فریمهایش خوانده بود.
کرواسی هر سال و از زمانی که در سال ۱۹۹۲ کشور مستقل شد، نماینده خود را برای اسکار معرفی کرده است اما هرگز فیلمی از این کشور به فهرست نامزدها راه نیافته است.
پیش از کرواسی کشورهای دیگری نیز نمایندگان خود را انتخاب کردهاند که شامل فیلم آنوچا سوییچآکورنپونگ با عنوان «تا وقتی هوا تاریک میشود» ازتایلند، فیلم کمدی «واجب» به کارگردانی آنماری جاسر از فلسطین، «سطح سیاه» ساخته والنتین واسیانوویچ از اوکراین، «مسابقهدهنده و زندانی سابقهدار» ساخته میشاییل روشکام از بلژیک و «اینکا» ساخته ایناسیو کاستیو کاتین از ونزوئلا برای نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار بوده است.
ترکیه با فیلم «آیلا: دختر جنگ» ساخته جان اولکای، عراق با فیلم «باد سیاه» ساخته حسین حسن، بوسنی و هرزگوین با «مردان گریه نمیکنند» اولین فیلم بلند آلن درلجولیک، سوییس با «نظم الهی» ساخته پترا وولپی، آلمان با فیلم «محوشدگی» ساخته فاتح آکین و سوئد با فیلم «میدان» ساخته روبن اوستلوند دیگر نمایندگان اسکار ۲۰۱۸ هستند.
آخرین مهلت معرفی فیلمهای خارجیزبان به آکادمی دوم اکتبر (۱۰ مهر) است.
سال پیش «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی از ایران برنده جایزه فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار شد.
نظر شما