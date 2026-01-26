یکی از عوامل تخریب دستگاه خودپرداز در دامغان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از دستگیری یکی از عاملان اصلی تخریب دستگاه های خودپرداز دامغان خبر داد و اظهار داشت: این فرد اقدام به تخریب بانک های این شهر کرده بود.

وی با اشاره به اینکه این فرد در مخفیگاهش به دام افتاد، افزود: متهم به انجام همکاری با دیگر افراد اقرار داشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه تلاش برای شناسایی دیگر عوامل ادامه دار است، ابراز داشت: تیم رصد اطلاعاتی پلیس با ردیابی دقیق و هدفمند شناسایی هویت مابقی افراد را در دست اجرا دارد.

حسینی تصریح کرد: اتهام این افراد تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم و امنیت و همچنین موج سواری بر روی اعتراضات مردمی و ایجاد اغتشاش در دامغان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه مماشاتی با اغتشاش گران نخواهد شد، افزود: تعقیب و دستگیری تمامی عوامل و عناصر دخیل اغتشاشات در دستور کار است.