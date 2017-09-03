معرفی آثار بخش جنبی جشنواره بین المللی فیلم سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره فیلم سبز، آثار راه یافته به بخش های محیط بان و صنایع به عنوان بخش جنبی این رویداد هنری به شرح زیر اعلام شدند:

بخش محیط بانان

۱. «مارال شمال» ساخته امیر شکرگزار

۲. «خاطرات یک» دریاچه ساخته محمد جواد آرمان مهر

۳. «آماربرداری وحوش» ساخته مجید عسگری زاده فراهانی

۴. «فلامینگوها» ساخته علی سجاد جلالی

بخش صنایع

۱. شرکت مس سرچشمه کرمان

۲. شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۳. شرکت پلیمر آریا ساسول

۴. شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۵. شرکت نفت پاسارگاد

ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز به دبیری فرهاد توحیدی ۱۸ تا ۲۴ شهریور در تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.