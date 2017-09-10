سردار علی فضلی جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور و جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: هر کار قشنگ و ارزشمندی با هنر ماندگار می‌شود من از هنرمندان در هر جای کشور دعوت می‌کنم که در جایی که زمینه و بسترش فراهم است، کمک کنند تا هر چه باشکوه تر عرصه‌های نمایشی سازنده بیشتر فعال شود.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه بخشی از هنرمندان به ویژه هنرمندان بسیجی در عرصه‌های بازسازی واقعه غدیر کمک‌های شایانی کردند این کار هنرمندانه است که با مشارکت همه انجام شده است.

سردار فضلی اظهار داشت: خداوند به ما عنایتی کرده در موضوع راهیان نور و بازسازی صحنه‌ها و وقایع دفاع مقدس را در یازده نقطه کشور داشته باشیم معمولا به فراخور شرایط جوی این نمایش‌ها انجام میشود؛ مثلا الان غرب و شمال غرب فعال است که هوا خنک تر است هر شب اجراهایی داریم در کرمانشاه، ‌کردستان و آذربایجان غربی بازسازی وقایع دفاع مقدس را خواهیم داشت و در شرایطی مثل مهر ماه به بعد ما در خوزستان در چهار تا پنج نقطه اجراهایی خواهیم داشت.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه به زودی در هرمزگان، بوشهر و نه چندان طولانی در ایلام هم این شرایط و بستر بازسازی وقایع ارزشی از جمله دفاع مقدس فراهم می‌شود، توضیح داد: همه این کارها با مشارکت هنرمندان خواهد بود.

سردار فضلی یادآور شد: بسیج مستضعفین در زمینه فعالیت‌های بازسازی غدیر در مناطق مختلف فرماندهی این کار را برعهده دارد. همچنین همه ساله ما در مهر ماه اعزام دانش آموزان عزیز سراسر کشور را برای راهیان نور داریم، امسال هم این اتفاق می افتد و الان هم در پی حادثه دانش آموزان هرمزگانی همه تسهیلات برای اعزام‌ها فراهم است.