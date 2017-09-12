خودروی رانندگان ایرانی استاندارد لازم رابرای موفقیت در رالی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هانی شعبان شامگاه سه شنبه در نشست خبری پنجمین دوره مسابقات رالی خاورمیانه، گفت: ایران رانندگان خوبی دارد اما خودروهای آنها استانداردهای موفقیت در رالی را ندارند.

وی تصریح کرد: در خصوص حضور رانندگان زن ایرانی نیز هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و امیدوارم در سال های آینده شاهد حضور آنها باشیم.

مسئول برگزاری رالی خاورمیانه در خصوص تامین امنیت رانندگان نیز گفت: هماهنگی اورژانس هوایی شده و قرار است در نزدیک استیج سرعت باشد و یک بالگرد نیز در فرودگاه زرقان آماده باش است.

شعبان افزود: ساعت ۱۹ فردا مراسم افتتاحیه از دروازه قرآن و صبح پنجشنبه از تخت جمشید استارت خواهد خورد و کل مسیر مسابقه نیز ۲۰۷ کیلومتر است.

در ادامه راننده تیم قطر و قهرمان دوره های قبل، گفت: باز هم در شیراز حاضر شدم و خوشحالم از این حضور.

ناصرالعطیه ادامه داد: حضور رانندگانی از کشور چک باعث افزایش زیبایی این رقابت ها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت های رالی خاورمیانه تیم هایی از قطر، ایران، چک، عمان و.. حضور دارند.