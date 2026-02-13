بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان کرمانشاه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی متقاضیان باید از طریق درگاه رسمی وزارت کشور اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هیچ‌گونه ثبت‌نام حضوری یا خارج از سامانه پیش‌بینی نشده و ملاک قطعی و نهایی ثبت‌نام، صرفاً دریافت نشانه یا کد رهگیری از سامانه خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: داوطلبان گرامی باید در مهلت مقرر با مراجعه به درگاه اعلام شده، نسبت به تکمیل دقیق فرم‌های اطلاعاتی اقدام کرده و مدارک مورد نیاز را مطابق دستورالعمل‌های اعلامی بارگذاری کنند.

سلیمانی تأکید کرد: دریافت کد رهگیری به منزله تکمیل موفق فرآیند ثبت‌نام است و داوطلبان باید تا اخذ این کد، مراحل را به‌صورت کامل پیگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نخبگان و اقشار اثرگذار در شوراهای اسلامی روستا گفت: از فعالان رسانه‌ای، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی و اجتماعی، نخبگان محلی، معتمدین و افراد متنفذ و مورد اعتماد مردم درخواست دارم در موضوع شوراهای اسلامی روستا به صورت فعال وارد میدان شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیان کرد: شوراهای اسلامی روستا و شهر به عنوان نهادی مردمی، نقش مهمی در تصمیم‌سازی، پیگیری مطالبات و توسعه متوازن مناطق مختلف دارند و حضور افراد توانمند، متعهد و دلسوز می‌تواند کارآمدی این نهاد را افزایش دهد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: اگر شوراها با ترکیبی از نیروهای متخصص، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو شکل بگیرند، می‌توانند به مثابه موتور محرکه توسعه محلی عمل کنند و زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی روستاها شوند.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی روستا در صورت برخورداری از پشتوانه مردمی و حضور نیروهای کارآمد، قادر خواهند بود در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و مشکلات محلی را با رویکردی میدانی و مشارکتی حل و فصل کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان اظهار امیدواری کرد: با مشارکت گسترده داوطلبان شایسته و حضور فعال مردم، شاهد شکل‌گیری شوراهایی اثرگذار، پاسخگو و کارآمد باشیم تا ان‌شاءالله آینده‌ای روشن‌تر و بهتر برای هم‌استانی‌های عزیزمان به‌ویژه در روستاهای استان رقم بخورد.