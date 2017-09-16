دلایل کاهش قیمت مرغ/ دولت وارد بازار می شود

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره با اشاره به ادامه روند کاهش قیمت مرغ در بازار، اظهارداشت: تولید مرغ زیاد است و این روزها مصرف این کالا مقداری کاهش یافته چراکه معمولا آخر هرماه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای کاهش قیمت جوجه یکروزه انجام شد تولید مرغ زیاد شده است و این روزها مرغ بیشتری به بازار عرضه می شود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی همچنین از کاهش قیمت جوجه یکروزه از ٢٧٠٠ تومان به ٢١٠٠ تومان خبر داد و گفت: احتمالا در روزهای آینده قیمت جوجه پایین تر هم می آید چون با این قیمت مرغ برای کسی صرف نمی کند جوجه را گران بخرد.

یوسفی اضافه کرد: با شرایط پیش آمده مرغداران باید سیاست به خرج داده و میزان جوجه ریزی را مقداری کاهش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اعلام آمادگی شرکت پشتیبانی امور دام برای جمع آوری و خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و تولیدکنندگان بر سر قیمت در حال مذاکره هستند.

یوسفی با اشاره به تعطیلات چند روز گذشته، افزود: این مساله، احتمالا امروز نهایی می شود چون طی چند روز اخیر قیمت شدیدا در بازار افت کرده است.

به گزارش مهر اواخر هفته گذشته قیمت مرغ با حدود ١٠٠٠ تومان کاهش به ٧٦٥٠ تومان در مراکز خرده فروشی رسید.